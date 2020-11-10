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Газета "Кишиневские новости"

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Армения капитулировала перед Азербайджаном

10 ноября
15:41 2020
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После заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном, воюющими за Нагорный Карабах, в Ереване вспыхнули беспорядки, сообщает «Интерфакс».

Председателя парламента Арарата Мирзояна толпа вытащила из служебной машины и жестоко избила. Спикера так и оставили лежать окровавленного на улице. Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян пояснил: «Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет». Протестующие также проникли в здание правительства. Представители армянских военных заявили, что армия выполнит все решения исполнительной власти и не допустит в стране дестабилизации. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации заявил: «Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный документ, Пашинян (премьер Армении, ред.) его подписал. Другого пути не было. По сути, признание поражения – это капитуляция в войне».

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