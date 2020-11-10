Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду рассказала публике о том, что она будет делать, если вдруг станет президентом, сообщает ИНФОТАГ.

Основной задачей на ближайшее время она считает поиск правового решения, позволяющего распустить действующий парламент и объявить досрочные выборы. Сделать это можно лишь по двум причинам: народные избранники в течение трех месяцев не принимают ни одного документа или если парламент с двух раз не одобрит кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом. Все, больше вариантов нет. Также Санду решила привлечь на свою сторону русскоговорящее население. «Будут приложены все дипломатические и политические усилия, чтобы установить хорошие связи с Российской Федерацией. Эти отношения должны строиться на основе национальных интересов, а не интересов персональных и групповых. У нас обширная повестка дня в отношениях с Россией, включая обеспечение защиты социальных интересов граждан РМ, которые трудятся в РФ», – объявила Санду. Судя по ее словам, у Кишинева неважные отношения с Москвой, и кандидат в президенты намерена их исправить. Ну что ж, вероятно, Санду, длительное время жившая за пределами Молдовы, пребывает в какой-то иной, параллельной реальности и не вполне адекватно воспринимает то, что происходит на ее родине.