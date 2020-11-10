Депутаты первого парламента, члены правительств, сформированных еще в 90-х, несколько академиков, в общем те, кто в свое время довел страну и народ до нищеты, призывают голосовать за Майю Санду, сообщает ИНФОТАГ.

Председатель общественного объединения «Парламент-90» Пинтилие Пырван заявил по этому случаю: «Если мы хотим перемен в жизни, движения по пути европейской интеграции и нахождения во главе государства неподкупного и ответственного профессионала, то 15 ноября граждане страны должны проголосовать за Майю Санду». По мнению бывшего депутата, кандидата поддерживают гастарбайтеры и многие политики в Европе, а потому ее надо обязательно сделать президентом.