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Газета "Кишиневские новости"

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«Герои» 90-х, погрузившие Молдову в нищету, призывают за Майю Санду

10 ноября
15:37 2020
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Депутаты первого парламента, члены правительств, сформированных еще в 90-х, несколько академиков, в общем те, кто в свое время довел страну и народ до нищеты, призывают голосовать за Майю Санду, сообщает ИНФОТАГ.

Председатель общественного объединения «Парламент-90» Пинтилие Пырван заявил по этому случаю: «Если мы хотим перемен в жизни, движения по пути европейской интеграции и нахождения во главе государства неподкупного и ответственного профессионала, то 15 ноября граждане страны должны проголосовать за Майю Санду». По мнению бывшего депутата, кандидата поддерживают гастарбайтеры и многие политики в Европе, а потому ее надо обязательно сделать президентом.      

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