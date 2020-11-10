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Газета "Кишиневские новости"

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Как Усатый предсказывал будущее Нэстасе «под юбкой Майи Санду»

Как Усатый предсказывал будущее Нэстасе «под юбкой Майи Санду»
10 ноября
15:31 2020
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Эти предсказания мэр Бельц Ренато Усатый сделал несколько лет назад, когда оба политика – Санду и Нэстасе – входили в Блок ACUM.

«Андрей не умрет от урана, Андрей задохнется насмерть у Майи под юбкой. У Майи под юбкой такой «духман»…как в окопе… Тогда, в 1941-45 гг не особо было бань. Поэтому Андрюша задохнется от испарений Майи под юбкой. Майя уйдет в фейсбук», – говорил Усатый.

Напомним, что недавно Ренато Усатый сообщил о поддержке кандидата ПДС Майи Санду. В СМИ сообщали, что решение было принято после того, как Усатый неофициально встретился с послами США и Румынии.

Видео: https://drive.google.com/file/d/15i7tsSKszi6_oJQlyYx5wfAxFQEPYFTC/view?usp=sharing

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