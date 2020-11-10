Игорь Додон является самой достойной кандидатурой на пост президента Молдовы. Об этом заявил председатель Комратского района Иван Топал, который напомнил, что все крупные проекты в стране и в Гагаузии, в частности, реализуются при поддержке Игоря Додона.

«Я знаю Игоря Николаевича Додона уже 15 лет. Он всегда был человеком слова и дела… Когда у нас были наводнения, Игорь Николаевич был рядом с нашим населением. Он не стал долго ждать, приехал и премьер, и буквально в течение недели были выделены деньги для поддержки населения. Те люди, которые остались без крова над головой, сегодня поддержаны лидерами нашего государства», – заявил Иван Топал.

Он также отметил такие черты Игоря Додона как уважение ко всем национальностям, проживающим в Молдове, а также приверженность традиционным ценностям и заботу о благополучии всех категорий населения страны.