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Газета "Кишиневские новости"

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Председатель Комратского района: Игорь Додон – человек слова и дела

Председатель Комратского района: Игорь Додон – человек слова и дела
10 ноября
12:41 2020
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Игорь Додон является самой достойной кандидатурой на пост президента Молдовы. Об этом заявил председатель Комратского района Иван Топал, который напомнил, что все крупные проекты в стране и в Гагаузии, в частности, реализуются при поддержке Игоря Додона.

«Я знаю Игоря Николаевича Додона уже 15 лет. Он всегда был человеком слова и дела… Когда у нас были наводнения, Игорь Николаевич был рядом с нашим населением. Он не стал долго ждать, приехал и премьер, и буквально в течение недели были выделены деньги для поддержки населения. Те люди, которые остались без крова над головой, сегодня поддержаны лидерами нашего государства», – заявил Иван Топал.

Он также отметил такие черты Игоря Додона как уважение ко всем национальностям, проживающим в Молдове, а также приверженность традиционным ценностям и заботу о благополучии всех категорий населения страны.

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