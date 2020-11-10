Они заявили в ходе пресс-конференции о том, что граждане, которых они представляют, нуждаются в стабильности и грамотном управлении государством.

«Мы, председатели Дондюшанского, Бричанского, Дрокиевского, Единецкого, Фалештского, Флорештского, Окницкого, Рышканского, Сорокского районов и свыше 200 мэров сел северного региона страны заявляем о поддержке независимого кандидата Игоря Додона. Мы руководим селами и городами на севере республики, представляем население этого региона, где живут молдаване, украинцы, русские, евреи и представители других национальностей», – заявил председатель Сорокского района Вячеслав Руснак.

Участники пресс-конференции отметили, что людей интересуют такие вопросы как питьевая вода, хорошие дороги и рабочие места.

«Нам надо защищать наши села и районы. Если придет Майя Санду, она доведет до конца дьявольский план своего советника Иона Стурзы, который разрушил районы и сформировал уезды. Санду хочет ликвидировать районы страны, уничтожить 2/3 районов», – заявил председатель Кагульского района Марчел Ченуша.