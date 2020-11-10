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Газета "Кишиневские новости"

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Десятки мэров центральной части Молдовы поддержали Игоря Додона

Десятки мэров центральной части Молдовы поддержали Игоря Додона
10 ноября
12:36 2020
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«Игорь Додон – это тот человек, который уделил очень много времени строительству и ремонту дорог в каждой примэрии. Майя Санду блокировала этот проект. Игорь Додон делает все, чтобы школы не закрывались, а что делала Майя Санду – мы все помним…Мы не хотим входить в какие – либо военные или политические союзы. Не хотим выбирать с кем, против кого дружить. Мы заинтересованы в экономическом развитии. Для этого надо проводить сбалансированную внешнюю политику, без нападок на внешних пратнеров. Именно поэтому мы призываем 15 ноября выйти на выборы и проголосовать за Игоря Додона», – заявил от имени поддержавших его коллег Митрюк.

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