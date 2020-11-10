«Игорь Додон – это тот человек, который уделил очень много времени строительству и ремонту дорог в каждой примэрии. Майя Санду блокировала этот проект. Игорь Додон делает все, чтобы школы не закрывались, а что делала Майя Санду – мы все помним…Мы не хотим входить в какие – либо военные или политические союзы. Не хотим выбирать с кем, против кого дружить. Мы заинтересованы в экономическом развитии. Для этого надо проводить сбалансированную внешнюю политику, без нападок на внешних пратнеров. Именно поэтому мы призываем 15 ноября выйти на выборы и проголосовать за Игоря Додона», – заявил от имени поддержавших его коллег Митрюк.