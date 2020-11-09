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Газета "Кишиневские новости"

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Ренато Усатый вышел извиниться перед избирателями, но… не сумел

09 ноября
22:51 2020
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Не досмотрел до конца онлайн Усатого… Видел, как он призывал своих сторонников голосовать за кого захотят. А вот план роспуска парламента он получил от Майи? В пятницу он заявил, что ещё ждёт этот обещанный, но несуществующий план юристов Майи, который должен был условно объединить ПДС и “Нашу Партию” против коррупции.

Ренато не дурак, он понял, что Майя с послами его поимели… Теперь он вышел извиниться перед избирателями, за то, что поспешил… За то, что раньше времени отдал предпочтение Майе и послам… Маялся и мялся Ренато перед камерами, а сказать то, что хотел, точно выразиться  не сумел… Может быть в следующий раз?

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