15 ноября в Молдову доставят 41 карету скорой помощи из 168, приобретенных в Турции. Правительство Кику провело переговоры по поставкам автомобилей, тем самым исправляя ошибку кабмина Санду, заблокировавшего в прошлом году проект по закупке санитарного транспорта.

Решение правительства Санду было принято вопреки сложной ситуации с обеспечением системы здравоохранения каретами скорой помощи.

Согласно данным минздрава из 400 карет, которыми располагает Служба скорой медицинской помощи, 282 машины исчерпали свой ресурс. Это создает трудности в предоставлении услуг медпомощи в условиях большого количества обращений граждан из-за эпидемии COVID-19.