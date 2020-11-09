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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдову 15 ноября доставят 41 карету скорой помощи

09 ноября
22:46 2020
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15 ноября в Молдову доставят 41 карету скорой помощи из 168, приобретенных в Турции. Правительство Кику провело переговоры по поставкам автомобилей, тем самым исправляя ошибку кабмина Санду, заблокировавшего в прошлом году проект по закупке санитарного транспорта.

Решение правительства Санду было принято вопреки сложной ситуации с обеспечением системы здравоохранения каретами скорой помощи.

Согласно данным минздрава из 400 карет, которыми располагает Служба скорой медицинской помощи, 282 машины исчерпали свой ресурс. Это создает трудности в предоставлении услуг медпомощи в условиях большого количества обращений граждан из-за эпидемии COVID-19.

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