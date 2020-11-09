В течение прошедшего дня, 9 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летний мужчина из Страшенского района, 63-летний мужчина из Приднестровья, 58-летний мужчина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Приднестровья, 60-летний мужчина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Приднестровья, 78-летний мужчина из Яловенского района, 72-летняя женщина из Кишинева, 88-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Сынжерейского района, 69-летний мужчина из Сынжерейского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Флорештского района, 55-летний мужчина из муниципия Бельцы, 67-летняя женщина из Кантемирского района, 64-летний мужчина из Кишинева, 77-летний мужчина из Каушанского района, 63-летняя медсестра из Кишинева. На вечер 9 ноября 63646 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1912 человек умерли от инфекции.