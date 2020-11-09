Сегодня, в Международный день мировых рекордов, Игорь Додон принял участие в презентации «Маршрута рекордов Гиннеса в Республике Молдова – 2020», состоявшейся в Галерее коллекций Петру Костина в Яловенах.

Маршрут, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, уникален как в Республике Молдова, так и в мире. Он включает пять уникальных туристических достопримечательностей: самую большую коллекцию подков; самую большую подземную коллекцию вин; самую большую карту Молдовы, выложенную монетами; самое глубокое подземное производство шампанского; самый длинный подземный маршрут винного туризма и др.

Кандидат в президенты приветствовал присутствующих на мероприятии гостей и экономических агентов в сфере туризма. Администрация президента оказывала им постоянную поддержку, чтобы повысить привлекательность нашей страны как туристического направления.

«Республика Молдова обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать и максимально использовать. Твёрдо убежден в том, что запуск маршрута, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, будет стимулировать туристические агентства и туроператоров к более активному продвижению национальных культурных и туристических ценностей, а также к использованию потенциала местного туризма на региональном и международном уровне», – написал по завершении мероприятия глава государства.