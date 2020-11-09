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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2021 году пособие по рождению ребенка составит 9459 леев

09 ноября
17:16 2020
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Размер единовременного пособия при рождении ребенка будет увеличен в будущем году на 1160 леев. Так с 1 января 2021 года сумма составит 9459 леев.

Правительство Кику увеличит на 100 леев пособие по уходу за ребенком. Его размер составит 740 леев и будет выплачиваться до 2 лет.

В 2021 году будет увеличено на 103 лея и пособие для опекунов, родительскую профессиональную помощь. Также на 100 леев увеличится и пособие при достижении 18 лет для детей, растущих в детских домах семейного типа.

Напомним, что, согласно предвыборной программе Игоря Додона, каждая семья будет получать единовременную дополнительную выплату в размере 5 тыс. леев при рождении каждого четвертого ребенка, а за каждого последующего – по 10 тыс. Игорь Додон предлагает, чтобы каждая семья получала по 1 тыс. леев на каждого ученика ежегодно.

Также с 1 сентября все дети начальных классов будут получать бесплатно рюкзаки и школьные принадлежности.

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