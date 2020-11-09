Понедельник, 9 ноября 2020, 00:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Премьер Молдовы Ион Кику сообщил о сроках подписания соглашения с МВФ

Премьер Молдовы Ион Кику сообщил о сроках подписания соглашения с МВФ
09 ноября
17:11 2020
Версия для печати

Правительство выполнило все условия МВФ для подписания нового меморандума, заявил после заседания в администрации президента премьер Ион Кику.

Кабинет министров одобрил на прошлой неделе законопроект об укреплении независимости Национального банка Молдовы – документ, который входит в список условий МВФ.

Премьер заявил, что документ должен быть одобрен парламентом до 20 ноября с тем, чтобы в начале декабря Молдова смогла подписать новое соглашение с МВФ.

«Правительство обратилось к парламенту относительно рассмотрения этого проекта, как и назначения вице-управляющего НБМ, с тем, чтобы до 20 ноября Молдова смогла сообщить МВФ о выполнении всех предварительных условий, что даст нам возможность заключить новое соглашение с фондом в начале декабря», – сказал Кику.

Новая программа между Молдовой и МВФ – это 558 млн долларов, рассчитанные на три года.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,15+0,11%
EUR20,29–0,39%
GBP22,58+0,02%
UAH0,61+0,08%
RON4,17–0,15%
RUB0,22+1,49%

Курсы валют в MDL на 09.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд