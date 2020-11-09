Правительство выполнило все условия МВФ для подписания нового меморандума, заявил после заседания в администрации президента премьер Ион Кику.

Кабинет министров одобрил на прошлой неделе законопроект об укреплении независимости Национального банка Молдовы – документ, который входит в список условий МВФ.

Премьер заявил, что документ должен быть одобрен парламентом до 20 ноября с тем, чтобы в начале декабря Молдова смогла подписать новое соглашение с МВФ.

«Правительство обратилось к парламенту относительно рассмотрения этого проекта, как и назначения вице-управляющего НБМ, с тем, чтобы до 20 ноября Молдова смогла сообщить МВФ о выполнении всех предварительных условий, что даст нам возможность заключить новое соглашение с фондом в начале декабря», – сказал Кику.

Новая программа между Молдовой и МВФ – это 558 млн долларов, рассчитанные на три года.