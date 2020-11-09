В течение своего мандата правительство Санду одобрили лишь две меры в таких сферах как здравоохранение и социальная защита. Причем обе они ухудшали ситуацию в указанных сферах.

Так, 1 октября 2019 года кабмин Санду увеличил надбавку за труд в ночное время только для той части медперсонала, кто работает в ночную смену, а те, кто трудится в сфере первичной медицинской помощи, как и амбулаторной, были лишены этого права. Таким образом, образовался разрыв в оплате труда тех, кто работает в ночную и дневную смены.

Второй мерой правительства Санду стало увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 6303 леев до 7911 леев или на 1608 леев. Однако эта сумма представляет собой стоимость подарочного набора, которую выдавали ранее при появлении на свет малышей в рамках программы ,,O nouă viață”, аннулированной Майей Санду с 1 июля 2019 года.