Во второй тур выборов президента Молдовы вышли Майя Санду и Игорь Додон. Правые трубят о том, что их экс-премьер Санду уже победила. Залогом считается открытый переход предателя интересов своего электората Усатого на сторону правых.

Усатый очень хотел предложить себя Додону, чтобы тот помог ему решить вопросы с уголовным преследованием в России. Но этого не произошло. Свисток раздался с другой стороны – от Санду. Как известно, госпожа экс-премьер не самостоятельна в своих поступках. Команду позвать Усатого ей дал посол США в Кишинёве Дерек Хоган.

Встреча с Усатым к чести Санду прошла по её сценарию. Лидер «Нашей Партии» запросил досрочные парламентские выборы, до их проведения – пост директора Службы информации и безопасности либо НАЦ, а после них – пост спикера парламента. Слухи о том, что Усатый метит в премьеры – абсолютно беспочвенны. Премьеру пахать надо, как это делает И. Кику. А вот спикером Усатому в самый раз – нести чушь и вслед за Плахотнюком, который был первым вице-спикером, выстраивать незаконные схемы обогащения. Майя Григорьевна дала очень уклончивый ответ.

Это Усатого не устроило. Он решил лично встретиться с Хоганом. Пожаловался американцу на Санду. Заявил, что она его не слышит. Заверил Хогана, что Север Молдовы по его призыву проголосует за Санду. Это станет «величайшей победой Америки в Молдове», которую он – Усатый – с лёгкостью организует. Взамен попросил сделать Санду более сговорчивой и пойти на его условия. Сказал, что устал от Бельц и городских проблем и очень хочет в Кишинёв, в парламент.

Господин Хоган пообещал Усатому, что у него всё будет хорошо. Санду никуда не денется. Сделает, как скажут американцы. Главное для Усатого – оставаться добросовестным предателем во благо Америки.

Помнится, с Плахотнюком хитрый американец уже проделал такой фокус. Теперь Хогану не впервой «кинуть» ещё одного молдаванина.

С Усатым всё ясно. Маски сброшены. К нему вопросов не имеем. Последуют ли за предателем Усатым его сторонники в поддержке Санду, станет очевидным уже в ночь на 16 ноября.

Однако, независимо от того, кто станет президентом Молдовы, Санду ждёт провал. Если она проиграет, несмотря на поддержку Усатого, её политическое фиаско неизбежно. Если она выиграет, то с таким «партнёром», готовым предать любого и в любой момент, её политические перспективы незавидны, прямо скажем провальны.

Разочаровал нас и господин Хоган, который выиграл конкурс «мистер ошибка» среди аккредитованных в Молдове дипломатов. Очевидно, что румынские коллеги американца стали тем хвостом, который управляет собакой. Хоган всё сделал за них: свёл Санду с Усатым, склонил демократа Филиппа к предательству партнёров по коалиции – социалистов, объединил против Додона всех, кого только смог, ещё и уличные протесты заготовил. Никогда ещё румынам не удавалось заиметь такого агента влияния в Молдове как посол США в Кишинёве Дерек Хоган. Браво Бухарест! Гиперактивный Хоган на службе «Великой Румынии». Какая непоправимая ошибка, господин посол. Вы думали, что управляете, а управляют Вами, вот и Усатого вам румыны подкинули очень удачно. Отравление Усатым у Санду и Хогана наступит очень скоро. Будем наблюдать из первых рядов.

В завершение преждевременно ликующим сегодня Санду, Усатому, Хогану по поводу их несостоявшейся победы хочется напомнить слова из песни Владимира Высоцкого: «….Ещё не вечер, господа!….Ещё не вечер!».

Додон и другие истинные патриоты Молдовы ещё скажут своё слово, причём вне зависимости от исхода голосования 15 ноября. Они работают на Молдову, на молдавский народ и поэтому победят!

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