Митинг в поддержку кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона прошёл сегодня, 8 ноября, в Бельцах. Сотни людей вышли на центральную площадь северной столицы в поддержку главы государства, выражая желание голосовать за человека, доказавшего свою преданность стране и верность традиционным ценностям.

«Бельцы решительно выступают против Майи Санду и её планов по разрушению страны! 15 ноября массово выходим на выборы – надо спасти Молдову, её независимость и государственность, надо спасти наши традиционные ценности и культуру, нашу историю, нашу землю», – отметил на своей странице в соцсети принявший участие в акции депутат ПСРМ Александр Нестеровский.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9iFClgcNLdk&feature=youtu.be