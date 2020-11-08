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Газета "Кишиневские новости"

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Нестеровский: Додон – президент! Унионизм – не пройдёт!

Нестеровский: Додон – президент! Унионизм – не пройдёт!
08 ноября
21:06 2020
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Митинг в поддержку кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона прошёл сегодня, 8 ноября, в Бельцах. Сотни людей вышли на центральную площадь северной столицы в поддержку главы государства, выражая желание голосовать за человека, доказавшего свою преданность стране и верность традиционным ценностям.

«Бельцы решительно выступают против Майи Санду и её планов по разрушению страны! 15 ноября массово выходим на выборы – надо спасти Молдову, её независимость и государственность, надо спасти наши традиционные ценности и культуру, нашу историю, нашу землю», – отметил на своей странице в соцсети принявший участие в акции депутат ПСРМ Александр Нестеровский.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9iFClgcNLdk&feature=youtu.be

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