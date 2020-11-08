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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Геральт из Ривии болен, съемки второго сезона «Ведьмака» отложены

08 ноября
21:01 2020
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Netflix приостановил работу над вторым сезоном «Ведьмака», после нескольких положительных тестов на коронавирус у сотрудников, заявил Variety.

В субботу, 7-го ноября, стало известно о заражении Covid-19 четырех членов съемочной группы сериала. В ответ на это Netflix планирует провести тесты на вирус всем сотрудникам, задействованным в производстве шоу. Имена заболевших не разглашаются, известно, что они не входят в главный актерский состав и находятся на изоляции. Съемки «Ведьмака» уже приостанавливали в марте месяце, когда исполнителю роли Нивеллена Кристоферу Хивью был диагностирован коронавирус. Съемки второго сезона проводятся на студии в западном Лондоне и Netflix планирует вернуть их в производство, как только убедится в полной безопасности команды.

Сериал основан на цикле книг польского автора Анджея Сапковского «Сага о ведьмаке», который подарил фанатам фэнтези три видеоигры и удивительных персонажей, истории о путешествии которых хочется переживать вновь и вновь. Второй сезон топового сериала от Netflix ждите к концу 2021 года.

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