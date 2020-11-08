Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США своему оппоненту из демократической партии Джо Байдену.

Число голосов выборщиков, полученных демократом Байденом составило 279, тогда как для победы было необходимо набрать 270. Решающим штатом, обеспечившим демократической партии победу, стала Пенсильвания. В январе Байден станет 46-ым президентом США, а его соратница Камала Харрис – первой в истории государства женщиной вице-президентом.

Реакция Дональда Трампа на победу Джо Байдена была ожидаема. Вместо поздравления нового президента Штатов, Трамп несколько часов играл в гольф, наслаждаясь отличной погодой, а позже опубликовал несколько постов в Твиттере, где утверждал, что выборы были сфальсифицированы, и он выиграл.