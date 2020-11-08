Джонни Депп подтвердил, что в следующем фильме франшизы «Фантастические твари» не сыграет Геллерта Грин-де-Вальда, сообщает Empire.

В 2016 году спин-офф «Гарри Поттера» «Фантастические твари и где они обитают» стал большим событием, так что продолжение фильма не заставило себя ждать. В обеих лентах сложную роль злодея Геллерта Грин-де-Вальда исполнил актер Джонни Депп, о чем создательница вселенной фильмов Джоан Роулинг высказывалась с нескрываемым восторгом. Актерский состав на третью часть «Фантастических тварей» был давно утвержден, и работа над картиной была запущена в производство. Однако после проигрыша Деппа в суде таблоиду The Sun, назвавшему актера «человеком, избивавшем жену», карьера Джонни оказалась под вопросом. Скандал между бывшими супругами – актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд развивается на глазах общественности уже несколько лет. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и подала в суд.

В своей Instagram-публикации Джонни заявил, что из франшизы его «попросили» сами Warner Bros., с чем актеру пришлось «вежливо согласиться» и попрощаться с ролью Грин-де-Вальда.