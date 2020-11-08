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Газета "Кишиневские новости"

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Сеньковский: Не допустим, чтобы в Молдове наступил черный день

08 ноября
20:21 2020
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– Имел неудовольствие быть знакомым с Майей Санду. Она откровенная русофобка. Мне трудно представить, как за нее могут голосовать люди, которые знают, что Молдову и Россию связывают вековые исторические связи. Санду – не самостоятельная фигура, ею руководят извне, и она делает то, что ей скажут. Поэтому и продвигает ценности, чуждые нашему народу, – отрицание традиционной семьи, утверждение «родителя №1» и «родителя №2», однополую любовь. Если она станет президентом, можно ожидать нападок не только на русскоязычных людей, но и на православную церковь.

Я давно знаком лично и с Игорем Додоном, и сейчас мы время от времени встречаемся по делам поискового движения. Президент знает, что такое семья, вера, традиции, христианские ценности, он уважает и хранит память о прошлом.

Надеюсь, что люди включат разум и не допустят, чтобы в нашей стране наступил черный день, когда от президента-Санду многие получат ярлык оккупантов и об увековечении памяти героев, принесших освобождение от фашизма, можно будет забыть.      

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