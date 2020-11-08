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Газета "Кишиневские новости"

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Известная группа Sunstroke Project поддерживает Игоря Додона

Известная группа Sunstroke Project поддерживает Игоря Додона
08 ноября
15:21 2020
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Музыканты призвали жителей нашей страны не оставаться в стороне и выполнить свой гражданский долг, придя на выборы 15 ноября.

«Мы всегда старались держаться вне политики, так как мы музыканты и наша основная задача – радовать вас. Но сейчас мы находимся на пороге больших перемен, и мы можем сказать одно – когда нам нужна была помощь, нас, как артистов, поддержал только Игорь Додон. И мы очень это ценим. Призываем вас проявить свою гражданскую ответственность и проголосовать», – обратились к своим фанатам музыканты.

Видео: https://www.facebook.com/100000480420654/videos/5280537575305538/

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