Музыканты призвали жителей нашей страны не оставаться в стороне и выполнить свой гражданский долг, придя на выборы 15 ноября.

«Мы всегда старались держаться вне политики, так как мы музыканты и наша основная задача – радовать вас. Но сейчас мы находимся на пороге больших перемен, и мы можем сказать одно – когда нам нужна была помощь, нас, как артистов, поддержал только Игорь Додон. И мы очень это ценим. Призываем вас проявить свою гражданскую ответственность и проголосовать», – обратились к своим фанатам музыканты.

Видео: https://www.facebook.com/100000480420654/videos/5280537575305538/