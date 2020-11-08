Председатель Демократической партии Павел Филип на своей странице в Facebook похвастал, что обсуждал с послами США Дереком Хоганом и Румынии – Даниелом Ионицэ, по какому пути пойдет страна после президентских выборов.

Подробностей глава демократов не раскрыл. Однако после заседания исполнительного бюро партии Филип заявил, что после 15 ноября представители формирования будут отозваны из правительства. Таким образом, например, становятся понятны мотивы министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цули, решившего еще две недели назад оставить высокий пост, и отправится обычным послом в Венгрию. Наверняка уход из правительства министров-демократов обсуждался давно, потому глава внешнеполитического ведомства, чтобы остаться в МИДовской обойме, а не у разбитого корыта, решил заблаговременно перебраться на дипломатический фронт в Будапеште.