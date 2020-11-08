Узбекские дошколята, вполне возможно, в ближайшее время возьмутся за изучение китайского языка, сообщает Podrobno.uz

Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и посол Китайской Народной Республики Цзян Янь обсудили возможность изучения китайского языка, как одного из иностранных, в государственных детских садах. «Также обговорены вопросы привлечения инвестиций для организации производства развивающих игрушек, игрового оборудования, и дидактических материалов», – рассказали корреспонденту Podrobno.uz в министерстве дошкольного образования.