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Газета "Кишиневские новости"

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Малыши в Узбекистане заговорят с китайским акцентом

08 ноября
13:01 2020
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Узбекские дошколята, вполне возможно, в ближайшее время возьмутся за изучение китайского языка, сообщает Podrobno.uz

Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и посол Китайской Народной Республики Цзян Янь обсудили возможность изучения китайского языка, как одного из иностранных, в государственных детских садах. «Также обговорены вопросы привлечения инвестиций для организации производства развивающих игрушек, игрового оборудования, и дидактических материалов», – рассказали корреспонденту Podrobno.uz в министерстве дошкольного образования.

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