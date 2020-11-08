В следующем году американская компания «OceanGate Expeditions» рассчитывает организовать погружение к лежащему на дне «Титанику» с участием туристов. Конечно, нырять с аквалангом на четырехкилометровую глубину никто не предлагает. Для погружения строится специальная подводная лодка. Собственно говоря, это будет научно-исследовательское судно, призванное обследовать затонувший лайнер и его обломки и изучить подводную среду вокруг «Титаника» и на нем. Поэтому экипаж субмарины будет состоять из пилота и ученого-исследователя, а в качестве пассажиров захватят троих туристов. Предполагается, что им отведут роль помощников ученых.

Длительность экспедиции составит восемь дней и обойдется в очень кругленькую сумму – сто двадцать пять тысяч долларов с каждого туриста. Это почти в три раза дороже, чем восхождение на Эверест в сопровождении гида и носильщиков. То есть погружение станет самым дорогим в мире туром. Но, возможно, он стоит таких денег: «Титаник» за прошедшее с момента катастрофы время уже почти полностью проржавел, и, не исключено, скоро от него просто ничего не останется, пишет «Новое время».