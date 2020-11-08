Октавиан Цыку, председатель Партии «Национальное единство», за которого в первом туре выборов президента проголосовали 2,1 процента избирателей, призвал своих сторонников «свергнуть Додона», сообщает ИНФОТАГ.

Он считает, что если президент останется на второй срок, это будет означать «приднестровизацию» и федерализацию республики. Также Цыку поставил в вину Додону то, что тот настаивает на изучении истории Молдовы, а не Румынии, и, хуже того, называет родной язык молдавским. «Поэтому я призываю те 30 тысяч избирателей, которые в первом туре голосовали за кандидата от Партии “Национальное единство”, во втором туре проголосовать за Майю Санду», – заявил на брифинге Цыку.