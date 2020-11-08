Традиционно принято считать, что у первобытных племен пищу на охоте добывали только мужчины, а на долю женщин оставалось приготовление трофеев, принесенных сильным полом, и собирательство. Однако два года назад ученые Калифорнийского университета в Дэвисе в США раскопали высоко в Андах захоронение, в котором, помимо останков человека, обнаружился полный комплект оружия для охоты и предметы для разделки туш. По мнению археологов, могиле не меньше девяти тысяч лет.

Анализ показал, что останки принадлежат женщине. А поскольку в могилу обычно клали то, чем человек пользовался при жизни, ученые сделали вывод, что женщина занималась охотой. Более того, оказалось, что охотницей была не она одна. Исследование останков из других могил, где были обнаружены аналогичные охотничьи, показало, что женщин там захоронено почти столько же, сколько мужчин, пишет журнал «Science Advances».

В общем, уже в древности разделение полов на сильный и слабый оказалось очень условным, а распределение обязанностей между мужчинами и женщинами, по мнению одного из авторов исследования, более справедливым.