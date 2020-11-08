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Газета "Кишиневские новости"

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Какие 3 знака зодиака осыплет золотом ноября во второй декаде

Какие 3 знака зодиака осыплет золотом ноября во второй декаде
08 ноября
10:11 2020
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В это время для трёх знаков зодиака Вселенная откроет большой денежный путь. Но везунчики должны помнить, что звезды не любят транжир, потому часть финансов, которые придут, нужно будет отложить – наступит момент, когда они очень понадобятся. В жизнь представителей трёх знаков постучится богатство, достаток, изобилие. Это будет время исполнения желаний!

Кому же ждать подарков Вселенной?

ДЕВА

Денежные врата откроются для представителей этого знака зодиака. Когда-то Девы помогли кому-то советами, благодаря которым человек хорошо заработал. Теперь это вам возвращается – Вселенная дарит вам возможность сорвать джекпот. Внезапно пришедшие деньги не стоит тратить, вложите их в дело. Это вложение очень скоро принесет вам приличный доход.

ОВЕН

Представители этого знака снова будут вознаграждены за трудолюбие. Овны давно мечтают о покупке дорогостоящей вещи. Свалившееся на них богатство заставит задуматься – если не возникнет сомнений в необходимости вожделенной вещи – покупайте! А затем снова за работу! Ведь вы только в начале прекрасного пути к исполнению желаний.

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