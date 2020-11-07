Воскресенье, 8 ноября 2020, 05:30

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Узун: Додон действует энергично по всем направлениям

07 ноября
21:51 2020
Версия для печати

Специально для «МК» в Молдове своим мнением о предстоящем голосовании на выборах поделилась музыковед Елена Узун:

– Я не знаю Майю Санду лично. Но вижу, что она скорее схема, чем живой человек. С Игорем Николаевичем Додоном знакома. Он корректный, внимательный и человечный. Но дело не в различиях между ними. Все лидеры различны, и все имеют своих сторонников. В данный момент истории страны менять власть неразумно. Ломать систему очень опасно и не результативно.

Санду медлительна. Она не практик. А Додон действует сразу, энергично и по всем направлениям. Он активен и реалистичен, уже многое сделал и наверняка дальше будет помогать людям. Да, он порой ошибается – все ошибаются. Но он живет. Если поезд разогнался, нет смысла его тормозить на полном ходу. Резко сменить направление сложно и небезопасно для всех нас. К сожалению, у нас часто не умеют или не хотят видеть очевидное. Надо идти вперед, а не вечно ругаться и мстить.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,320,00%
GBP22,520,00%
UAH0,610,00%
RON4,180,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 08.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд