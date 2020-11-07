Воскресенье, 8 ноября 2020, 05:29

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Кофе помогает бороться с навязчивым поведением

Кофе помогает бороться с навязчивым поведением
07 ноября
21:21 2020
Версия для печати

Психологам хорошо известно расстройство психики, при котором больного преследуют навязчивые мысли, и он пытается избавиться от них с помощью повторяющихся действий. Например, есть люди, которые непрерывно моют руки или делают уборку, потому что боятся микробов или бактерий.

Психологи Иерусалимского университета решили выяснить, что может помочь пациентам с такими навязчивыми мыслями сократить частоту мытья рук. И таким помощником оказался кофе. Содержащийся в нем кофеин способен смягчить навязчивое поведение.

Для эксперимента пригласили около полусотни человек, страдающих таким расстройством. Одной группе предложили кофе с кофеином, другой – без него. Потом им предложили потрогать якобы грязный подгузник ребенка и засекли время – через сколько времени им захочется вымыть руки. Выяснилось, что те, кто пил кофе с кофеином, сделали вдвое больший перерыв между употреблением напитка и мытьем рук, чем те, кто получил кофе без кофеина. То же касалось и людей, которые и в повседневной жизни регулярно пили кофе: их навязчивые мысли посещали вдвое реже тех, кто кофеин не употреблял, сообщает «МИР24».

По мнению авторов исследования, его результаты будут полезны врачам, которые занимаются лечением навязчивых состояний.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,320,00%
GBP22,520,00%
UAH0,610,00%
RON4,180,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 08.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд