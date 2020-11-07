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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 ноября 1891 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 ноября 1891 смертельный случай
07 ноября
21:21 2020
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В течение прошедшего дня, 7 ноября, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 61-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Резинского района, 65-летний мужчина, 61-летний мужчина из Фалештского района, 79-летний мужчина из района Дрокия, 65-летняя женщина из Тараклийского района, 54-летняя женщина из Бричанского района, 81-летняя женщина из Бричанского района, 69-летний мужчина из Каушанского района. На вечер 7 ноября 61314 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1891 человек умер от инфекции.

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