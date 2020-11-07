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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Временные цифровые госпитали в Москве полностью оцифровали

Временные цифровые госпитали в Москве полностью оцифровали
07 ноября
21:16 2020
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Все медицинские работники получили планшеты, подключенные к единой базе данных историй болезни пациентов, а у тех есть специальные браслеты. Если навести на них QR-код, сразу появляется вся информация об этом больном и о результатах обследований. Все изменения состояния сразу фиксируются и вносятся в электронную базу данных. Врачи и медсестры избавлены от бумажной волокиты.

Пациентам тоже предоставлены планшеты, чтобы не скучать между процедурами. Больные могут смотреть кино, слушать музыку или читать книги в электронном формате. Так время в больнице проходит быстрее, пишет moskvichmag.ru.

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