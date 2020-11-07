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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В мозгу человека есть центры музыкального удовольствия

В мозгу человека есть центры музыкального удовольствия
07 ноября
21:16 2020
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Сделать открытие помогла электроэнцефалограмма. В эксперименте участвовали восемнадцать добровольцев, которым давали прослушать музыку, фиксируя при этом активность мозга. Потом испытуемым предложили рассказать о том, что они испытывали, слушая ту или иную музыку. Описание сопоставили с разной степенью мозговой активности и обнаружили, что, когда люди испытывали самые сильные эмоции, работали сразу несколько областей мозга. При этом вырабатывался гормон хорошего настроения дофамин, а по коже пробегает холодок от удовольствия.

Почему так происходит, пока неясно, феномен нуждается в дальнейшем изучении, отмечают нейробиологи, сообщает «Frontiers in Neuroscience».

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