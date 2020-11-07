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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бомбы на авиарейсах будут искать биосенсоры

Бомбы на авиарейсах будут искать биосенсоры
07 ноября
21:06 2020
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Во всех странах находится немало шутников, от которых приходят сообщения, чаще всего ложные, о том, что аэропорту или самолете заложено взрывное устройство. Все это надолго парализует прием и отправку рейсов, заставляет эвакуировать людей и отвлекает значительные силы сотрудников спецподразделений.

Но в ближайшее время поиски бомб будут значительно облегчены. Фирма «Koniku» из Кремниевой долины в США, где сосредоточена масса высокотехнологичных компаний, разработала устройство, способное определить запахи химических веществ, исходящее от взрывчатых веществ. В основе датчиков – живые клетки, подвергшиеся генетическому модифицированию. Они работают так, как обонятельные клетки человеческого организма.

Сенсоры вполне способны заменить собак, обычно используемых для поисков взрывчатки, к тому же устройство не устает и не требует кормежки.

Разработка уже прошла успешные лабораторные испытания. На очереди – испытания на практике в условиях действующих аэропортов. Предполагается, что датчиками оснастят не только авиалайнеры, но и все объекты аэропортов, куда есть доступ персоналу и пассажирам. А у авторов идеи уже есть задумка модифицировать сенсоры для того, чтобы по запаху определять людей, инфицированных коронавирусом, сообщает CNN.

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