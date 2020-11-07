Удивительную находку сделали власти французского города Море. В их распоряжение перешла усадьба, столетиями принадлежавшая семье богатых купцов, после смерти последней представительницы рода.

Когда здание начали обследовать, то обнаружили настоящий клад. В банках с вареньем обнаружили… золото – пять слитков и более тысячи монет. И это не считая находившихся в доме старинных предметов утвари и большой архив документов об истории семьи прежних владельцев усадьбы.

Теперь все найденное предполагается продать, а выручка пополнит муниципальную казну, пишет «Европейская правда».