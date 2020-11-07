Растения, как все живое, тоже имеют свойство болеть. Если эти болезни не выявить как можно раньше и не принять меры, можно потерять существенную часть урожая. В мировом масштабе такие потери оцениваются в семьдесят пять миллиардов долларов ежегодно.

Робот, созданный студентами вузов российской столицы, действует на основе платформы. Он фотографирует растения и передает изображения искусственному интеллекту, который и определяет, какая болезнь их поразила. Затем определяется, где находится очаг заболевания, и по какой причине он возник.

Разработка прошла испытания на опытных полях Тимирязевской сельскохозяйственной академии и показала хорошие результаты. Робот определяет грибковые инфекции и недостаток микроэлементов у растений. Заряда аккумулятора хватает как минимум на полтора десятка часов, сообщает scientificrussia.ru.

Благодаря ранней диагностике можно добиться существенного сокращения затрат на лекарственные препараты, удобрения и средства защиты растений.