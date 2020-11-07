Астрологи предсказали неделю, наполненную счастливыми событиями, представителям нескольких зодиакальных созвездий.

ОВЕН

Потрясающие успехи ждут представителей этого знака зодиака. Они связаны в первую очередь с работой Овнов, которые будут удачливы в делах – любые рабочие вопросы будут решаться на раз. На редкость результативные, Овны будут оказывать помощь окружающим, что в будущем вернется им сторицей. Успехи в делах упрочат их финансовое состояние.

ДЕВА

Представителям этого зодиакального созвездия нужно просто опереться на собственную интуицию, чтобы на грядущей неделе быть в шоколаде. Именно интуиция приведет Дев в нужное время в нужное место. Удача окрылит их, а обстоятельства будут складываться в пользу представителей этого знака. Девы окажутся в центре внимания, чем будут искренне наслаждаться.