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Газета "Кишиневские новости"

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В Канаде на улицы выехали беспилотные пассажирские автобусы

В Канаде на улицы выехали беспилотные пассажирские автобусы
07 ноября
16:01 2020
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Испытания беспилотных городских автобусов в столице Канады проводят на одном маршруте протяженностью полтора километра, насчитывающем четыре остановки. Авторы проекта – а именно они выступают в качестве первых пассажиров – хотят выяснить, как будут себя вести беспилотные автобусы не на полигоне, а в реальной дорожной обстановке. Будет проверено, насколько беспрепятственно могут сесть в транспорт люди с ограниченными возможностями, а также достаточно ли эффективно используется аккумулятор при таких поездках, сообщает «Корреспондент».

Хоть автобусы и беспилотные, на первое время в машине присутствует и водитель – на случай непредвиденных обстоятельств.

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