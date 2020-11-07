Испытания беспилотных городских автобусов в столице Канады проводят на одном маршруте протяженностью полтора километра, насчитывающем четыре остановки. Авторы проекта – а именно они выступают в качестве первых пассажиров – хотят выяснить, как будут себя вести беспилотные автобусы не на полигоне, а в реальной дорожной обстановке. Будет проверено, насколько беспрепятственно могут сесть в транспорт люди с ограниченными возможностями, а также достаточно ли эффективно используется аккумулятор при таких поездках, сообщает «Корреспондент».

Хоть автобусы и беспилотные, на первое время в машине присутствует и водитель – на случай непредвиденных обстоятельств.