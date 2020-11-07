В японской культуре, как и в других азиатских странах, фруктам отводится особое место. Их считают предметами роскоши и лучшим подарком.

Поэтому каждый год мандарины известного сорта обязательно выставляют на аукцион. И только что состоялись первые торги, где продавали фрукты нового урожая. Ящик весом в двадцать килограммов вместил всего десять плодов и был продан за 9600 долларов – почти по сто долларов за штуку. Сорт сацума культивируется на юге страны, его выращиванием занимаются не больше ста фермеров.

Такие мандарины отличаются крупными плодами, особо нежным вкусом и тонкой, легко очищаемой кожурой. Особенность сорта в том, что они выращиваются не только под естественным солнечным светом, но и под лучами, которые отражаются от морской воды и каменных склонов плантаций, расположенных на террасах.

За плоды сорта сацума ежегодно дают на аукционах высокую цену, но так дорого – почти в пять раз дороже обычной стоимости – за ящик заплатили впервые, сообщает CNN. Имя счастливца, которому достались элитные фрукты, осталось тайной.