Вадим Красносельский, глава левобережья Днестра, на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса поинтересовался у подчиненных: как идет обеспечение школ компьютерами, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Ранее было принято решение закупить для учебных заведений технику, которая позволит проводить занятия в режиме онлайн. Министр экономического развития Сергей Оболоник рассказал, что из двух сотен школ пока будут обеспеченны компьютерами чуть меньше половины. К объектам уже проведены оптические каналы связи. На начальном этапе закуплено 1 934 моноблока Lenovo. Первая партия компьютеров будет в Тирасполе уже на следующей неделе.