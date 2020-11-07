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Газета "Кишиневские новости"

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Lenovo для приднестровских школьников

07 ноября
14:26 2020
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Вадим Красносельский, глава левобережья Днестра, на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса поинтересовался у подчиненных: как идет обеспечение школ компьютерами, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Ранее было принято решение закупить для учебных заведений технику, которая позволит проводить занятия в режиме онлайн. Министр экономического развития Сергей Оболоник рассказал, что из двух сотен школ пока будут обеспеченны компьютерами чуть меньше половины. К объектам уже проведены оптические каналы связи. На начальном этапе закуплено 1 934 моноблока Lenovo. Первая партия компьютеров будет в Тирасполе уже на следующей неделе.  

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