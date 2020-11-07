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Газета "Кишиневские новости"

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Миллиарды от гастарбайтеров держат экономику Румынии на плаву

07 ноября
14:21 2020
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За восемь месяцев 2020 года гастарбайтеры отправили на родину 2 миллиарда 800 миллионов евро, сообщает «Международное румынское радио», ссылаясь на Национальный банк.

В информационной записке отмечается, что за тот же период прошлого года денег поступило на 13 процентов больше. По данным Национального банка, трудовые мигранты только за последние 10 лет прислали и привезли в Румынию 37 миллиардов 300 миллионов евро. За тот же период иностранные инвестиции в страну составили 34 миллиарда 500 миллионов. До начала коронакризиса за кордоном проживали почти 6 миллионов румынских гастарбайтеров.

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