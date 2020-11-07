За восемь месяцев 2020 года гастарбайтеры отправили на родину 2 миллиарда 800 миллионов евро, сообщает «Международное румынское радио», ссылаясь на Национальный банк.

В информационной записке отмечается, что за тот же период прошлого года денег поступило на 13 процентов больше. По данным Национального банка, трудовые мигранты только за последние 10 лет прислали и привезли в Румынию 37 миллиардов 300 миллионов евро. За тот же период иностранные инвестиции в страну составили 34 миллиарда 500 миллионов. До начала коронакризиса за кордоном проживали почти 6 миллионов румынских гастарбайтеров.