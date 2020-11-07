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Газета "Кишиневские новости"

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Евросоюз переходит в наступление на Белоруссию

07 ноября
14:21 2020
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В Минске оперативно отреагировали на расширение санкционного списка Евросоюза в отношении белорусских чиновников, сообщает «Военное обозрение».

Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз по этому случаю заявил: «Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время». Евросоюз распространил ранее введенные санкции на президента Александра Лукашенко, его сына – Виктора, председателя КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича и ряд других чиновников. Всего в обновленном списке 59 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, а если в Европе найдут их денежные вклады, то они будут заморожены.

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