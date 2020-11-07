В Минске оперативно отреагировали на расширение санкционного списка Евросоюза в отношении белорусских чиновников, сообщает «Военное обозрение».

Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз по этому случаю заявил: «Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время». Евросоюз распространил ранее введенные санкции на президента Александра Лукашенко, его сына – Виктора, председателя КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича и ряд других чиновников. Всего в обновленном списке 59 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, а если в Европе найдут их денежные вклады, то они будут заморожены.