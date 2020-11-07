«Уважаемые сограждане! 15 ноября – выборы. Вопрос не в Додоне или в Санду. Политики приходят и уходят, но СТРАНА и НАРОД должны остаться. Вопрос в ваших ценностях, в том, что действительно нам ДОРОГО. И за что мы готовы подняться все как один, показать, что мы народ, мы власть, мы свободные люди. Задам вам несколько вопросов:

1. Вы готовы проголосовать за ликвидацию собственной страны? В 1918 году мы проходили это. В 1991 – тоже.

2. Вы готовы поддержать гей-парады и сексуальное воспитание в школах?

3. Вы готовы почитать Антонеску, который сжег в печи 330 000 наших сограждан?

4. Вы готовы голосовать и дальше против русского языка? Чтобы вам все чиновники отвечали: говорите на человеческом языке, а не на языке оккупантов?!

5. Вы считаете Россию агрессором?

6. Вы поддерживаете провокации на Днестре и возможный конфликт, как это делают депутаты Санду?

7. Вы согласны с тем, чтобы пенсионеров унижали, оскорбляли, называли идиотами?

8. Вы хотите, чтобы страна стала членом НАТО, воевала против России, Белоруссии и так далее?

9. Вы считаете, 9 мая не Днём Победы, а Днём Европы? Не днём гордости, а днём скорби и нашего позора? Вы согласны с тем, что 27 млн наших граждан сами виноваты в своей смерти? Что наши деды умерли зря в той войне?

10. Вы согласны с тем, чтобы ваши дети называли вас не мамой и папой, а родителем-1 и родителем-2, как происходит в Европе?

Ответьте себе на эти вопросы. Только честно. И сделайте правильный выбор. Не за Додона, а за себя, за страну, за равенство, справедливость, за память наших дедов!