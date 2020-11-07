Очень важная встреча у Игоря Додона состоялась в Бричанах, где он провел беседу с руководством местных штабов ПСРМ сразу из четырех районов: Окницкого, Дондюшанского, Единецкого и Бричанского.

«Услышал искренние слова поддержки, обсудил с активом нашу работу и планы на второй срок. Самое важное впечатление: мы слаженная команда. Люди уверены в победе, настроены оптимистично, безоговорочно поддерживают нашу работу. Огромное спасибо вам, единомышленники! С такими людьми мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить. Вместе мы справимся!» – с неизменным оптимизмом написал Игорь Додон.