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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Люди уверены в победе, настроены оптимистично

Игорь Додон: Люди уверены в победе, настроены оптимистично
07 ноября
14:16 2020
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Очень важная встреча у Игоря Додона состоялась в Бричанах, где он провел беседу с руководством местных штабов ПСРМ сразу из четырех районов: Окницкого, Дондюшанского, Единецкого и Бричанского.

«Услышал искренние слова поддержки, обсудил с активом нашу работу и планы на второй срок. Самое важное впечатление: мы слаженная команда. Люди уверены в победе, настроены оптимистично, безоговорочно поддерживают нашу работу. Огромное спасибо вам, единомышленники! С такими людьми мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить. Вместе мы справимся!» – с неизменным оптимизмом написал Игорь Додон.

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