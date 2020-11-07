В интернете появилась аудиозапись, в которой мужчина, находящийся в итальянском городе Урбино, звонит некой Стелле, организующей транспорт для участия в президентских выборах. Женщина говорит, что единственным условием бесплатного подвоза к участку является обязательство не голосовать за Игоря Додона. Организатор по имени Стелла признается, что у нее “много заказов”

Разговор, состоявшийся между собеседниками, опубликован в интернете:

– Г-жа Стела?

– Да, кто это?

– Вася беспокоит, парень из Урбино.

– Да

– Г-жа Вера дала ваш номер по поводу транспорта на выборах, если можно.

– Ага.

– Нас трое и есть еще женщина, я недавно здесь, и если можно с транспортом помочь, мы хотим на выборы, но не знаем как.

– А вы где? Прямо в Урбино?

– Да, да. Живу прямо у Смола, рядом с магазином одежды. Не очень знаю, я здесь недавно, 7 месяцев, полгода.

– Когда вам удобно…,потому что уже есть женщины, надо забрать в час и вернуть в три. Их четверо.

– Мы свободны, госпожа Стелла, свободны…

– Важно… ок…

– Там большая очередь?

-Нет, я, например, пошла после 6 и вообще не было очереди

– Если хотите ехать…, не знаю, я в три возвращаюсь, везу женщин домой и еду за вами.

– Если будем 5, поместимся?

– у меня 7 мест.

– Ок, возможно, с нами будет парень, он хотел в прошлый раз, но не поехал. В этот раз надо сделать что-то.

– Надо сделать что-то хорошее…

– Сказали, что будут несколько бусов, но не знаю, правда или нет. Знаешь, как люди говорят…

– Я не знаю, серьезно, не знаю. Я хочу выполнить свой долг гражданки Молдовы…, если не голосуете за Додона… Я за Додона не везу.

– Мы голосуем за того, за кого голосуют все.

– Ха-ха.

– Мы голосуем за того, за кого голосуют все.. Были люди, сказали, что стояли в очереди, но мы не поехали, так как недавно приехали, мало кого знаем.

– Все документы в порядке?

– Да, паспорт.

– Не румынский, он не подходит.

Наш, я же иду на наши выборы. Все в порядке. Просто оставите нас там, а то кто-то скажет, что подвозят.

– Спокойно.

– Оставите нас в сторонке и покажите, куда идти..

Дай мне смс с номером и напиши кто ты, я поговорю с женщинами завтра или послезавтра, посмотрю график и позвоню. Хорошо?

– Хорошо.

– Хорошего вечера. Спасибо.

– Спасибо.

Аудио: https://drive.google.com/file/d/15zbA3sRUKLWuAugHkicHSjKqNhH1Btv3/view?usp=sharing