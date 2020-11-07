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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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У кубика Рубика юбилей

У кубика Рубика юбилей
07 ноября
13:01 2020
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Сегодня знаменитой головоломке – кубику Рубика – исполняется сорок лет. За это время игрушка завоевала необычайную популярность. Проводятся даже соревнования на звание самого быстрого собирателя головоломки. Мировой рекорд на данный момент составляет четыре секунды.

А вот итальянский художник Джованни Контарди за скоростью не гнался, хотя у него неплохие результаты по собиранию игрушки – семь секунд. Он решил посвятить юбилею свою новую работу – огромную мозаику из этих самых кубиков Рубика. Для создания картины потребовалось шесть тысяч головоломок.

Мозаика получилась внушительных размеров – 5,5х3 метра. Она изображает Атланта, который вместо земного шара поддерживает огромный кубик Рубика. На работу художник потратил шестнадцать часов, сообщает «МИР 24».     

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