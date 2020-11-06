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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы проведем модернизацию и реформирование Академии наук

Додон: Мы проведем модернизацию и реформирование Академии наук
06 ноября
21:36 2020
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Игорь Додон провел сегодня встречу с членами Академии наук Молдовы (АНМ). В ходе беседы обсуждались различные темы, связанные с деятельностью академической среды в нашей стране, и проблемы, с которыми сталкиваются ученые.

«Отметил, что в моей предвыборной программе есть решение одной из самых острых проблем в этой области – восстановление статуса АНМ как научно-исследовательского и культурно-просветительского центра страны. В этой части я еще в 2019 году представил в парламент законодательную инициативу о внесении поправок в Кодекс о науке и инновациях, которые предусматривают восстановление Академии наук. Проект получил одобрение нескольких парламентских комитетов и должен быть одобрен на пленарном заседании», – отметил Додон.

Также Игорь Додон заявил, что ему известны проблемы, с которыми сталкивается академическая среда в нашей стране и что он будет их решать.

«Заверил ученых во всесторонней поддержке со стороны нашей команды в реализации проектов, призванных обеспечить модернизацию и реформирование Академии наук. Мы продолжим то, что начали! Только объединившись, мы сможем построить страну, в которой хочется жить», – написал в соцсетях по итогам прошедшей встречи Игорь Додон.

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