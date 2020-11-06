Популярный исполнитель готов еще раз приехать в нашу с вами страну Знаменитый российский певец Егор Крид передал привет Молдове и нашему президенту Игорю Додону. Это произошло во время одной из молдавских телепередач, сообщает bloknot-moldova.md. Егор Крид появился в прямом эфире по просьбе ведущей Анишоары Логин, которая обратилась к Алексу Брашовяну (он же Алекс Давия). Алекс и Егор находились в одной студии. Егор Крид заявил о том, что готов еще раз прилететь в Молдову и дать здесь крутой концерт. Уточним, что Алекс Давия – это композитор и продюсер нескольких песен Крида. У Алекса успешная карьера в Москве, он работает с такими звездами, как Зиверт, Стас Михайлов и Филипп Киркоров. С Кридом у него сложились дружеские отношения

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yadLs4J1My4&feature=emb_logo