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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Почему Санду не сможет обеспечить стабильность

Игорь Додон: Почему Санду не сможет обеспечить стабильность
05 ноября
23:36 2020
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Если во втором туре президентских выборов победит Игорь Додон, в стране будет обеспечена политическая стабильность: правительство работает, законопроекты принимаются, зарплаты, пенсии, социальные пособия выплачиваются в срок.

Другой сценарий вряд ли предусматривает стабильность. Президент пояснил: «У другого президента нет такого количества депутатов, она, скорее всего, попытается отправить в отставку правительство, но голосов не хватит, начнется конфронтация между президентской администрацией с одной стороны и парламентским большинством и кабинетом министров с другой, что может привести к блокированию принятия закона о госбюджете и других. А это в свою очередь приведет к политической нестабильности, неисполнению инфраструктурных проектов и поставит под угрозу выплату зарплат».

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