Если во втором туре президентских выборов победит Игорь Додон, в стране будет обеспечена политическая стабильность: правительство работает, законопроекты принимаются, зарплаты, пенсии, социальные пособия выплачиваются в срок.

Другой сценарий вряд ли предусматривает стабильность. Президент пояснил: «У другого президента нет такого количества депутатов, она, скорее всего, попытается отправить в отставку правительство, но голосов не хватит, начнется конфронтация между президентской администрацией с одной стороны и парламентским большинством и кабинетом министров с другой, что может привести к блокированию принятия закона о госбюджете и других. А это в свою очередь приведет к политической нестабильности, неисполнению инфраструктурных проектов и поставит под угрозу выплату зарплат».