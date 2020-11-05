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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Роспуск парламента для меня приоритет

Додон: Роспуск парламента для меня приоритет
05 ноября
23:06 2020
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Игорь Додон настаивает на необходимости роспуска парламента и проведения в стране досрочных парламентских выборов. Это связано с тем, что действующий парламент не соответствует выбору граждан, сделанному в 2019 году – многие депутаты, прошедшие в парламент по спискам одной партии, теперь представляют другие партии, а кое-кто умудрился сменить партию дважды.

Обо всем этом президент страны заявил в рамках передачи на одном из частных телеканалов: «Роспуск парламента остаётся для меня приоритетом. Мы должны обеспечить это и досрочные выборы в 2021 году, вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов». Глава государства уверен, что после перезагрузки 40-45% состава законодательного органа лишатся своих кресел.

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