Игорь Додон настаивает на необходимости роспуска парламента и проведения в стране досрочных парламентских выборов. Это связано с тем, что действующий парламент не соответствует выбору граждан, сделанному в 2019 году – многие депутаты, прошедшие в парламент по спискам одной партии, теперь представляют другие партии, а кое-кто умудрился сменить партию дважды.

Обо всем этом президент страны заявил в рамках передачи на одном из частных телеканалов: «Роспуск парламента остаётся для меня приоритетом. Мы должны обеспечить это и досрочные выборы в 2021 году, вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов». Глава государства уверен, что после перезагрузки 40-45% состава законодательного органа лишатся своих кресел.