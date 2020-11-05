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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 ноября 1866 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 ноября 1866 смертельных случаев
05 ноября
19:06 2020
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В течение прошедшего дня, 5 ноября, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летняя женщина из Дондюшанского района, 79-летний мужчина из Дубоссарского района, 68-летняя женщина из Глодянского района, 81-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Унгенского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из района Дрокия, Мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Яловенского района, 51-летняя женщина из Каларашского района, 57-летняя медик из Кишинева. На вечер 5 ноября 59220 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1866 человек умерли от инфекции.

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